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Появились подробности об обновленном Subaru XV для России 

Motor.ru 27 минут назад
Продажи Subaru XV начнутся в России в марте
Фото: Обновленный Subaru XV/Crosstrek © Subaru
Обновленный Subaru XV получил сертификат Одобрения типа транспортного средства — этот документ дает право реализовывать автомобиль на территории России. Судя по информации из ОТТС, кроссовер не получит новый 2,5-литровый двигатель, доступный на рынке США.
В документе упоминаются два мотора объемом 1,6 и 2,0 литра, которые выдают 114 и 150 лошадиных сил соответственно и сочетаются с полным приводом и вариатором. С этими же агрегатами в России в настоящее время можно купить дореформенную модель. Между тем в США уже продается обновленный кроссовер (там он известен под именем Crosstrek), который обзавелся 2,5-литровым атмосферным двигателем от Forester мощностью 185 лошадиных сил.
В ОТТС раскрыты подробности об оснащении обновленного XV для России: модель предложат с системой климат-контроля, аудиосистемой с Bluetooth, подогревом передних кресел и руля, камерой заднего вида, адаптивным круиз-контролем с двумя камерами для контроля дистанции до впереди идущего автомобиля и системой мониторинга мертвых зон. Больше информации о комплектациях появится ближе к запуску модели на рынке, запланированному на март.
Что же касается внешних изменений, то рестайлинговый XV можно отличить от предыдущего по другим бамперам, иному обрамлению противотуманных фар и дизайну решетки радиатора.
В настоящее время Subaru XV 2020 модельного года можно купить в России по цене от 2 079 000 до 2 579 900 рублей.
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Автоновости , Subaru , Subaru XV
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