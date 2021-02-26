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В России расширили перечень автомобилей для «налога на роскошь» 

Газета.Ru 4 часа назад
В России расширили перечень автомобилей для «налога на роскошь»
Фото: РИА Новости
Минпромторг России решил расширить перечень автомобилей, которые подпадают на «налог на роскошь», на 87 моделей. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.
Из списка следует, что 34 модели добавили в категорию автомобилей стоимостью от 5 млн до 10 млн рублей. В категорию авто, стоимость которых варьируется от 10 млн до 15 млн рублей, включили 31 модель. В сегменте авто стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей, количество моделей, владельцам которых придется платить данный налог выросло всего на 3 единицы.
В министерстве указали, что перечень составляется на основании информации о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей с учетом года выпуска соответствующих базовых версий авто, предоставленных в ведомство производителями и/или уполномоченными лицами производителей транспортных средств».
Там также отметили, что ведомство не ставит цель увеличить или сократить количество позиций такого списка и отражает ту информацию, которую представили автопроизводители.
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Автоновости , Минпромторг
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