Налогом на роскошь обложили новые модели автомобилей

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей на 87 моделей. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно действующему законодательству, владельцы автомобилей стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей и возрастом до 3 лет платят транспортный налог с коэффициентом 1,1. Владельцы машин от 5 до 10 млн рублей и не старше пяти лет платят налог в двойном размере, за автомобиль стоимостью более 10 млн рублей и возрастом до 10 лет придется заплатить налог в тройном размере.
В ведомстве указали, что перечень машин постоянно пересматривается на основании информации о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей с учетом года выпуска соответствующих базовых версий автомобилей.
Так, в последней версии списка появилось 87 новых моделей, в том числе популярные на российских дорогах Audi A5, A7, Q5, Q7, BMW 320, 520, X3, X4, X5, Ford Explorer, Land Rover Discovery, Discovery Sport, Defender, Evoque, Skoda Kodiaq и другие.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов высказал мнение, что автомобиль должен стоить не менее пяти миллионов рублей, чтобы называться предметом роскоши.