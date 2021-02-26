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Налог на роскошь распространили на новые модели автомобилей 

Вероника Полынина 4 часа назад
Налогом на роскошь обложили новые модели автомобилей
Фото: ТАСС
Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей на 87 моделей. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно действующему законодательству, владельцы автомобилей стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей и возрастом до 3 лет платят транспортный налог с коэффициентом 1,1. Владельцы машин от 5 до 10 млн рублей и не старше пяти лет платят налог в двойном размере, за автомобиль стоимостью более 10 млн рублей и возрастом до 10 лет придется заплатить налог в тройном размере.
В ведомстве указали, что перечень машин постоянно пересматривается на основании информации о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей с учетом года выпуска соответствующих базовых версий автомобилей.
В Госдуме предложили отменить техосмотр
Так, в последней версии списка появилось 87 новых моделей, в том числе популярные на российских дорогах Audi A5, A7, Q5, Q7, BMW 320, 520, X3, X4, X5, Ford Explorer, Land Rover Discovery, Discovery Sport, Defender, Evoque, Skoda Kodiaq и другие.
Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов высказал мнение, что автомобиль должен стоить не менее пяти миллионов рублей, чтобы называться предметом роскоши.
Видео дня. Новый порядок техосмотра авто перенесен на 1 октября
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Автоновости , Audi , BMW , Land Rover Discovery , Skoda Kodiaq , Ford Explorer , Skoda , Rover , Audi A5 , Land Rover , Минпромторг , Госдума , Ford
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