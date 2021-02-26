Налогом на роскошь обложили новые модели автомобилей

Минпромторг расширил список облагаемых налогом на роскошь автомобилей на 87 моделей. Об этом сообщает ТАСС

Согласно действующему законодательству, владельцы автомобилей стоимостью от 3 млн до 5 млн рублей и возрастом до 3 лет платят транспортный налог с коэффициентом 1,1. Владельцы машин от 5 до 10 млн рублей и не старше пяти лет платят налог в двойном размере, за автомобиль стоимостью более 10 млн рублей и возрастом до 10 лет придется заплатить налог в тройном размере.

В ведомстве указали, что перечень машин постоянно пересматривается на основании информации о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой версии автомобилей с учетом года выпуска соответствующих базовых версий автомобилей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов высказал мнение, что автомобиль должен стоить не менее пяти миллионов рублей, чтобы называться предметом роскоши.