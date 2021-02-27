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Эксперты сказали, как снизить расходы на автомобиль 

Прайм и ещё 1 5 часов назад
Эксперты нашли способ снизить расходы на автомобиль
Фото: РИА Новости
Автомобилисты тратят на эксплуатационные расходы в среднем 108 тысяч рублей в год. Об этом свидетельствуют данные сервисов "СберАвто" и "СберМаркет". Автоэксперты считают, что данную сумму можно существенно снизить, сообщают "Известия".
Больше денег половины уходит на бензин — порядка 57 тысяч рублей в год. Затраты на техобслуживание новой машины у официального дилера обойдутся в 15 тысяч рублей в год. Стоимость полиса ОСАГО — около 9,3 тысяч рублей.
Водители могут сэкономить на топливе, страховке и обслуживании авто. Независимый эксперт по авторынку Сергей Бургазлиев отметил, что россиянам следует присмотреться к газовому топливу. По его словам, куб метана стоит 19 рублей. Оборудование окупается примерно за год. Также сэкономить поможет и внимательное изучение страхового рынка при покупке ОСАГО. Аккуратный водитель окажется в выигрышной позиции благодаря скидкам. В "СберАвто" напомнили, что при езде без аварий стоимость полиса меняется.
Кроме этого, снизить расходы на автомобиль можно, отказавшись от обслуживания у официальных дилеров.

"Тенденция ухода автомобилистов к неофициальным дилерам только развивается, обратно не возвращается никто", — подчеркнул Сергей Бургазлиев.

Кроме того, эксперты советуют для экономии заказывать детали напрямую у производителя.
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Автоновости , газета "Известия"
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