Ещё
Далее:
Читайте также:

Мишустин продлил действующий порядок техосмотра до октября 

РИА Новости 1 час назад
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего порядка техосмотра до 1 октября, сообщила пресс-служба кабмина РФ.

"У автовладельцев и профильного бизнеса будет время, чтобы как следует подготовиться к вступлению в силу новых правил техосмотра. Такую возможность дает постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по постановлению, срок действия диагностических карт, истекающий с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, будет продлен до 1 октября 2021 года.

"Таким образом, автолюбителям не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически", — добавили в сообщении.

Последние новости
Умер актер из фильма "Ворошиловский стрелок" Вячеслав Голоднов Умер актер из фильма "Ворошиловский стрелок" Вячеслав Голоднов Евросоюз доволен бурным развитием Украины Евросоюз доволен бурным развитием Украины Юрист рассказала, как можно лишиться квартиры сразу после покупки Юрист рассказала, как можно лишиться квартиры сразу после покупки
Автоновости , Видео , Михаил Мишустин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
00:17
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
ДТП
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
00:40
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
ДТП
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
00:40
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
ДТП
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
00:35
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
ДТП
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
01:01
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
ДТП
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
01:04
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
Автоновости
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение