Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении действующего порядка техосмотра до 1 октября, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
"У автовладельцев и профильного бизнеса будет время, чтобы как следует подготовиться к вступлению в силу новых правил техосмотра. Такую возможность дает постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по постановлению, срок действия диагностических карт, истекающий с 1 февраля по 30 сентября 2021 года, будет продлен до 1 октября 2021 года.
"Таким образом, автолюбителям не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически", — добавили в сообщении.