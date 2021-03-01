В России появится новый дорожный знак 

На российских дорогах в скором времени появится новый знак, предупреждающий о работе камер для фото— и видеофиксации нарушений, сообщает РИА Новости. Как он будет выглядеть, пока не известно.
С 1 марта вступило в силу постановление правительства о введении в правила дорожного движения нового знака «Фотовидеофиксация». Его особенность заключается в том, что в отличие от своего «предшественника», он может устанавливаться самостоятельно.
Ныне действующий знак является информационной табличкой и размещается в комплексе с другими знаками и светофорами. 1 сентября 2021 года он будет упразднён.
Согласно ПДД, знак «Фотовидеофксация» устанавливается в зоне возможной работы стационарных и передвижных камер с функцией фото-, видеосъёмки и записи дорожной обстановки. На загородных трассах они должны располагаться на расстоянии не дальше 300 метров от области фиксации.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что крупнейшие российские страховые компании активно добиваются доступа к записям с камер дорожного наблюдения в регионах. При этом страховщики указывают на плюсы от возможного взаимодействия: записи позволяют им определить точное место и время аварии, изучить детали ДТП и оценить масштабы ущерба. Как следствие, удается избежать мошенничеств, сулящих крупные убытки. В большинстве случаев местные власти идут на сотрудничество с неохотой, ссылаясь на конфиденциальность персональных данных. В некоторых регионах против выступают руководители местных управлений МВД и МЧС.