В России появится новый дорожный знак 

На российских дорогах в скором времени появится новый знак, предупреждающий о работе камер для фото— и видеофиксации нарушений, сообщает РИА Новости. Как он будет выглядеть, пока не известно.

С 1 марта вступило в силу постановление правительства о введении в правила дорожного движения нового знака «Фотовидеофиксация». Его особенность заключается в том, что в отличие от своего «предшественника», он может устанавливаться самостоятельно.

Ныне действующий знак является информационной табличкой и размещается в комплексе с другими знаками и светофорами. 1 сентября 2021 года он будет упразднён.

Согласно ПДД, знак «Фотовидеофксация» устанавливается в зоне возможной работы стационарных и передвижных камер с функцией фото-, видеосъёмки и записи дорожной обстановки. На загородных трассах они должны располагаться на расстоянии не дальше 300 метров от области фиксации.