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Составлен рейтинг самых дешевых авто на российском рынке 

Алиса Селезнёва 27 минут назад
Составлен рейтинг самых дешевых авто на российском рынке
Фото: РИА Новости
Несмотря на рост цен, в России еще можно встретить автомобили, которые стоят в пределах 600 тысяч рублей даже без учета спецпредложений. Топ-5 новых недорогих машин составило издание Carsweek.
На первое место издание поставило российский автомобиль Lada Granta. Седан в комплектации Standart обойдется покупателю в 499 900 рублей. Также можно получить скидку в размере 10 000 рублей. При этом оснащение такого автомобиля минимальное, здесь даже нет стеклоподъемников, и все окна открываются вручную.
Седан Datsun on-DO в стартовой стартовой комплектации Access обойдется в 531 000 рублей. Двигатель и трансмиссия здесь такие же, как и у LADA Granta. Однако оснащение получше: есть передние электростеклоподъемники, подогрев передних сидений и электрический усилитель руля.
Идентичный по комплектации on-DO хэтчбек Datsun mi-DO можно купить за 554 000 рублей. На автомобиль производитель дает трехлетнюю гарантию.
Незаменимым в сложных дорожных условиях является внедорожник LADA Niva Legend. Покупателей, помимо системы полного привода, понижающей передачи, короткой колесной базы и небольшого веса, в этом автомобиле также привлекает и относительно доступная цена. В марте внедорожник можно приобрести за 599 900 рублей.
Уже на этой неделе дилеры LADA начинают продажи обновленной версии Largus. Однако пока автомобиль этой серии можно приобрести еще по старой цене. Самым доступным предложением является фургон в комплектации Standart — за него просят 655 900 рублей.
Как сообщал «Рамблер», ранее автоэксперты предупредили, что цены на новые автомобили в России вырастут, а ряд компаний могут ограничить модельный ряд. Причиной этого станет предложенное Минпромторгом повышение утилизационного сбора. Ожидается, что на легковые автомобили базовая ставка вырастет с 20 тысяч до 25 тысяч рублей, а для тяжелых грузовиков и прицепов — со 150 тысяч до 187,5 тысячи рублей.
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Автоновости , Бортжурнал , Datsun , Lada Granta , Lada , Datsun mi-Do , Datsun on-DO , Минпромторг
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