Ещё
Далее:
Читайте также:

Volkswagen планирует выпустить электрический кабриолет на базе ID.3 

Motor.ru и ещё 1 3 часа назад
Volkswagen выпустит электрический кабриолет
Фото: Volkswagen
Генеральный директор Volkswagen Ральф Брандштеттер опубликовал в своем аккаунте в LinkedIn эскиз кабриолета, за основу которого взял электрический хэтчбек ID.3. Пока неизвестно, появится ли когда-нибудь подобная модель в линейки бренда. Однако идея электрокара с открытым верхом выглядит довольно перспективно.
По мнению главы Volkswagen, электрический кабриолет может стать идеальной машиной для покупателей, которые хотели бы в полной мере наслаждаться природой в дороге, без звуков работающего двигателя внутреннего сгорания. За основу эскиза двухдверного кабриолета Ральф Брандштеттер взял серийный электрический хэтчбек ID.3, который построен на модульной платформе MEB. Данная архитектура позволяет проектировать автомобили с разными типами кузовов — в том числе кабриолетов.
Однако данный эскиз — всего лишь примерное изображение возможного электрокара. Если инженеры решат создать кабриолет, им все-таки придется существенного переработать кузов модели. В частности, решить, каким будет багажное отделение в виду того, что модель подразумевает складную крышу. Кроме того, благодаря данному механизму кабриолет ID.3, скорее всего, станет тяжелее серийного хэтчбека — следовательно, запас хода модели на одном заряде аккумуляторов снизится.
В настоящий момент базовой версией ID.3 является хэтчбек, оборудованный 145-сильным электродвигателем и аккумулятором ёмкостью 45 киловатт-часов. В данной модификации электрокар может проезжать без подзарядки 348 километров. Топовое исполнение модели Pro S получило электромотор мощность 204 лошадиные силы, который работает в паре с батареей ёмкостью 77 киловатт-часов. Запас хода такого электрохэтчбека на одной зарядке составляет 550 километров.
В апреле прошлого года официальный Instagram-аккаунт аэропорта Шереметьево опубликовал отчет о росте грузооборота в I квартала 2020 года, проиллюстрировав запись фотографией электрического хэтбчека Volkswagen ID.3. Автомобиль засняли во время разгрузки/погрузки рядом с самолетом крупнейшего грузового перевозчика России.
Видео дня. Школьники собирают лимузин из советских машин
Motor.ru: последние новости
Глава BMW: Tesla потеряет лидерство на рынке электрокаров Глава BMW: Tesla потеряет лидерство на рынке электрокаров У британского актера за год угнали редчайшую Ferrari и еще три машины У британского актера за год угнали редчайшую Ferrari и еще три машины Внедорожник Jeep Wrangler получил «половинчатые» двери Внедорожник Jeep Wrangler получил «половинчатые» двери
Комментарии
Автоновости , Volkswagen , Аэропорт Шереметьево
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
02:12
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
ДТП
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
00:17
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
ДТП
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
00:40
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
ДТП
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
00:40
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
ДТП
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
00:35
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
ДТП
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
01:01
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
ДТП
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
01:04
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
Автоновости
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение