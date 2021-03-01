Действующий порядок прохождения техосмотра будет продлен 

Новые правила технического осмотра автомобилей вступили в силу, но действующий порядок прохождения процедуры будет продлен. Об этом сообщает «Коммерсант».
Сегодня, как сообщал «Рамблер», вступила в силу новая редакция закона о техосмотре, а также ряд касающихся ТО поправок к Кодексу об административных правонарушениях, приказов Министерств транспорта, внутренних дел и экономического развития и постановлений правительства.
Согласно им, отныне во время проведения технического осмотра машины будут фотографировать, диагностические карты станут электронными, в техосмотре автобусов будут участвовать служащие ГИБДД, а ответственность операторов ТО за нарушения усилится.
Между тем на прошлой неделе в ходе заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости отложить обновление правил технического осмотра. Позже он подписал постановление о продлении на шесть месяцев срока действия диагностических карт, который истекает 1 февраля — 30 сентября 2021 года. Таким образом, водителям не придется проходить техосмотр по меньшей мере до 1 октября.