Действующий порядок прохождения техосмотра будет продлен 

Новые правила технического осмотра автомобилей вступили в силу, но действующий порядок прохождения процедуры будет продлен. Об этом сообщает «Коммерсант».

Сегодня, как сообщал «Рамблер», вступила в силу новая редакция закона о техосмотре, а также ряд касающихся ТО поправок к Кодексу об административных правонарушениях, приказов Министерств транспорта, внутренних дел и экономического развития и постановлений правительства.

Согласно им, отныне во время проведения технического осмотра машины будут фотографировать, диагностические карты станут электронными, в техосмотре автобусов будут участвовать служащие ГИБДД , а ответственность операторов ТО за нарушения усилится.