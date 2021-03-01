Ещё
Далее:
Читайте также:

Действующий порядок прохождения техосмотра будет продлен 

Артём Кульша 1 час назад
Новые правила технического осмотра автомобилей вступили в силу, но действующий порядок прохождения процедуры будет продлен. Об этом сообщает «Коммерсант».
Сегодня, как сообщал «Рамблер», вступила в силу новая редакция закона о техосмотре, а также ряд касающихся ТО поправок к Кодексу об административных правонарушениях, приказов Министерств транспорта, внутренних дел и экономического развития и постановлений правительства.
Согласно им, отныне во время проведения технического осмотра машины будут фотографировать, диагностические карты станут электронными, в техосмотре автобусов будут участвовать служащие ГИБДД, а ответственность операторов ТО за нарушения усилится.
Между тем на прошлой неделе в ходе заседания правительства премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости отложить обновление правил технического осмотра. Позже он подписал постановление о продлении на шесть месяцев срока действия диагностических карт, который истекает 1 февраля — 30 сентября 2021 года. Таким образом, водителям не придется проходить техосмотр по меньшей мере до 1 октября.
Комментарии 1
Автоновости , Видео , Михаил Мишустин , ГИБДД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
02:12
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
ДТП
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
00:17
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
ДТП
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
00:40
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
ДТП
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
00:40
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
ДТП
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
00:35
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
ДТП
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
01:01
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
ДТП
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
01:04
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
Автоновости
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение