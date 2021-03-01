Ещё
Далее:
Читайте также:

«АвтоВАЗ» и «Северсталь» подписали соглашение о поставках металла 

Артём Кульша 1 час назад
«АвтоВАЗ» и «Северсталь» подписали соглашение о поставках металла
Фото: РИА Новости
Компании «АвтоВАЗ» и «Северсталь» подписали соглашение о поставках металлопроката. Об этом сообщает пресс-служба «Северстали».
Предприятия подписали соглашение о поставках металлопроката на 2021 год. Согласно его условиям, в течение года сталелитейная компания будет поставлять автопроизводителю все виды металла, которые тот потребляет, а именно холоднокатаный, оцинкованный и горячекатаный травленый.
Генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев назвал заключение данного соглашения свидетельством продолжения укрепления отношений между компаниями.
Он отметил, что дополнительное расширение сотрудничества стало возможным в том числе благодаря строительству «Северсталью» нового непрерывно-травильного агрегата №4. По его словам, новое оборудование позволит повысить качество проката и освоить более широкий сортамент продукции.

«Уже в течение 2021 года мы планируем предлагать "АвтоВАЗу" металл, который производится на новой линии, и приступить к одобрению новых позиций у партнера», — сообщил Шевелев.

Видео дня. Школьники собирают лимузин из советских машин
Комментарии
Автоновости , Александр Шевелев , Автоваз
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
02:12
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
ДТП
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
00:17
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
ДТП
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
00:40
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
ДТП
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
00:40
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
ДТП
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
00:35
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
ДТП
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
01:01
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
ДТП
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
01:04
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
Автоновости
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение