«АвтоВАЗ» и «Северсталь» подписали соглашение о поставках металла 

Компании «АвтоВАЗ» и «Северсталь» подписали соглашение о поставках металлопроката. Об этом сообщает пресс-служба «Северстали».
Предприятия подписали соглашение о поставках металлопроката на 2021 год. Согласно его условиям, в течение года сталелитейная компания будет поставлять автопроизводителю все виды металла, которые тот потребляет, а именно холоднокатаный, оцинкованный и горячекатаный травленый.
Генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев назвал заключение данного соглашения свидетельством продолжения укрепления отношений между компаниями.
Он отметил, что дополнительное расширение сотрудничества стало возможным в том числе благодаря строительству «Северсталью» нового непрерывно-травильного агрегата №4. По его словам, новое оборудование позволит повысить качество проката и освоить более широкий сортамент продукции.
«Уже в течение 2021 года мы планируем предлагать "АвтоВАЗу" металл, который производится на новой линии, и приступить к одобрению новых позиций у партнера», — сообщил Шевелев.