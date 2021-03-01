«АвтоВАЗ» и «Северсталь» подписали соглашение о поставках металла 

Предприятия подписали соглашение о поставках металлопроката на 2021 год. Согласно его условиям, в течение года сталелитейная компания будет поставлять автопроизводителю все виды металла, которые тот потребляет, а именно холоднокатаный, оцинкованный и горячекатаный травленый.

Генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев назвал заключение данного соглашения свидетельством продолжения укрепления отношений между компаниями.

Он отметил, что дополнительное расширение сотрудничества стало возможным в том числе благодаря строительству «Северсталью» нового непрерывно-травильного агрегата №4. По его словам, новое оборудование позволит повысить качество проката и освоить более широкий сортамент продукции.