Аналитики агентства Bloomberg составили список стран, где рост цен на продовольствие может вызвать недовольство населения. В один ряд с Нигерией, Индией и Турцией американские аналитики поместили Россию. Минэкономразвития и Кремль отреагировали на публикацию и назвали ее спекулятивной, а выводы неверными. В беседе с Nation News политолог и экономист Александр Дудчак отметил, что подобные выпады со стороны западных СМИ следует расценивать как попытку дестабилизации обстановки в России.

Эксперт выразил уверенность в том, что публикация носила характер программирующего прогнозирования и произрастает из "болезненных мечтаний" американских обозревателей.

"Аналитики исходят не из объективных показателей. Это не прогноз, это их болезненные мечты, которые они хотят превратить в действительность, создавая напряжение в обществе", — отметил Александр Дудчак.

Он подчеркнул, что СМИ-иноагенты продолжат нагнетать обстановку и работают они "в связке", формирующей волну антироссийской пропаганды. Политолог признал, что вероятно в России действительно зафиксирован рост цен на продукты, с чем власти в состоянии бороться самостоятельно и без прогнозов западной прессы. Дудчак призвал критически относиться к подобным статьям и давать "отпор" заявлениям, направленным на подрыв стабильности в России.