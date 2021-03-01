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Аналитика Bloomberg на тему роста цен в РФ является частью антироссийской пропаганды 

Слово и Дело и ещё 3 2 часа назад
Аналитика Bloomberg на тему роста цен в РФ является частью антироссийской пропаганды
Фото: Слово и Дело
Аналитики агентства Bloomberg составили список стран, где рост цен на продовольствие может вызвать недовольство населения. В один ряд с Нигерией, Индией и Турцией американские аналитики поместили Россию. Минэкономразвития и Кремль отреагировали на публикацию и назвали ее спекулятивной, а выводы неверными. В беседе с Nation News политолог и экономист Александр Дудчак отметил, что подобные выпады со стороны западных СМИ следует расценивать как попытку дестабилизации обстановки в России.
Эксперт выразил уверенность в том, что публикация носила характер программирующего прогнозирования и произрастает из "болезненных мечтаний" американских обозревателей.
"Аналитики исходят не из объективных показателей. Это не прогноз, это их болезненные мечты, которые они хотят превратить в действительность, создавая напряжение в обществе", — отметил Александр Дудчак.
Он подчеркнул, что СМИ-иноагенты продолжат нагнетать обстановку и работают они "в связке", формирующей волну антироссийской пропаганды. Политолог признал, что вероятно в России действительно зафиксирован рост цен на продукты, с чем власти в состоянии бороться самостоятельно и без прогнозов западной прессы. Дудчак призвал критически относиться к подобным статьям и давать "отпор" заявлениям, направленным на подрыв стабильности в России.
Ранее издание "Свободная пресса" сообщило, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков со скепсисом отнесся к прогнозу издания Bloomberg.
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Комментарии
Автоновости , Дмитрий Песков , Александр Дудчак , Минэкономразвития , интернет-издание "Свободная пресса" , Bloomberg
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