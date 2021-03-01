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Быстрейший съедобный автомобиль установил сразу два рекорда Гиннесса 

Car.ru 4 часа назад
Быстрейший съедобный автомобиль установил два рекорда
Фото: Car.ru
В начале февраля текущего года в штате Вашингтон во время церемонии открытия нового казино прошли оригинальные гонки на съедобных автомобилях. Одна из машин-тортов сразу дважды отмечена в Книге рекордов Гиннесса за скорость езды и расстояние, которое ей удалось преодолеть.
Команде профессиональных кондитеров потребовалось 46 часов на создание двух съедобных гоночных болидов. Один из них, с кузовом белого цвета, представлял собой реплику машины прославленного гонщика «Формулы-1» Майкла Андретти. Кстати, этот пилот управлял и автомобилем-тортом, став победителем в состязании на скорость с аналогичным болидом чёрного цвета.
Съедобные машины на 91% состояли из бисквитов, крема, помадки и мастики, а остальная масса — это алюминиевое шасси с местом для пилота. Что касается рекордов, то болиду-торту удалось преодолеть 107 метров, разогнавшись до скорости 27,5 км/ч, а это лучший результат, который показывали когда-либо аналогичные транспортные средства. Поэтому авто попало в Книгу рекордов Гиннесса, а по окончании заезда было разрезано на порционные куски и роздано бездомным.
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