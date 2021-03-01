В Женеве вручили премию «Автомобиль года» 

Совсем недавно были подведены итоги конкурса на звание «Лучший автомобиль года». Результаты оглашали в Женеве представители жюри ECOTY.
Напомним, что всего в финал попало 7 моделей автомобилей — Fiat 500, Toyota Yaris, Land Rover Defender, Cupra Formentor, Citroen C4, Skoda Octavia и VW ID.3. В результате первое место на рынке Европы занял представитель Toyota. Он набрал 266 баллов.
Премия ECOTY проводится с 1964 года. Это одно из самых престижных и желанных событий для каждого автопроизводителя. Получить награду в такой премии — показать всем остальным компаниям статус на рынке и оценку потребителей. Всего в жюри включено 59 журналистов из 22 стран. В этом году от России был представлен Вадим Овсянкин, который отдал голос за модель от Toyota, и Сергей Знаемский, проголосовавший за Defender.
Напомним, что в 2019 году лучшим автомобилем года стал Peugeot 208. На втором месте был Tesla Model 3, которому не хватило всего 40 баллов. В тройку лидеров попал электрокар Porsche Taycan.