В Женеве вручили премию «Автомобиль года» 

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Совсем недавно были подведены итоги конкурса на звание «Лучший автомобиль года». Результаты оглашали в Женеве представители жюри ECOTY.

Премия ECOTY проводится с 1964 года. Это одно из самых престижных и желанных событий для каждого автопроизводителя. Получить награду в такой премии — показать всем остальным компаниям статус на рынке и оценку потребителей. Всего в жюри включено 59 журналистов из 22 стран. В этом году от России был представлен Вадим Овсянкин , который отдал голос за модель от Toyota, и Сергей Знаемский, проголосовавший за Defender.