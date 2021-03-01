Ещё
Далее:
Читайте также:

В Женеве вручили премию «Автомобиль года» 

Car.ru 2 часа назад
В Женеве вручили премию «Автомобиль года»
Фото: Car.ru
Совсем недавно были подведены итоги конкурса на звание «Лучший автомобиль года». Результаты оглашали в Женеве представители жюри ECOTY.
Напомним, что всего в финал попало 7 моделей автомобилей — Fiat 500, Toyota Yaris, Land Rover Defender, Cupra Formentor, Citroen C4, Skoda Octavia и VW ID.3. В результате первое место на рынке Европы занял представитель Toyota. Он набрал 266 баллов.
Премия ECOTY проводится с 1964 года. Это одно из самых престижных и желанных событий для каждого автопроизводителя. Получить награду в такой премии — показать всем остальным компаниям статус на рынке и оценку потребителей. Всего в жюри включено 59 журналистов из 22 стран. В этом году от России был представлен Вадим Овсянкин, который отдал голос за модель от Toyota, и Сергей Знаемский, проголосовавший за Defender.
Напомним, что в 2019 году лучшим автомобилем года стал Peugeot 208. На втором месте был Tesla Model 3, которому не хватило всего 40 баллов. В тройку лидеров попал электрокар Porsche Taycan.
Видео дня. Школьники собирают лимузин из советских машин
Car.ru: последние новости
Быстрейший съедобный автомобиль установил сразу два рекорда Гиннесса Быстрейший съедобный автомобиль установил сразу два рекорда Гиннесса Глава BMW: Tesla потеряет лидерство на рынке электрокаров Глава BMW: Tesla потеряет лидерство на рынке электрокаров Внедорожный Toyota Rush впервые опередил по продажам Mitsubishi Xpander Внедорожный Toyota Rush впервые опередил по продажам Mitsubishi Xpander
Комментарии
Автоновости , Land Rover Defender , Toyota Yaris , Citroen C4 , Fiat 500 , Peugeot 208 , Citroen , Peugeot , Fiat , Tesla , Toyota , Skoda Octavia , Volkswagen , Skoda , Rover , Tesla Model 3 , Porsche , Land Rover , Вадим Овсянкин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
02:12
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
ДТП
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
00:17
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
ДТП
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
00:40
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
ДТП
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
00:40
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
ДТП
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
00:35
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
ДТП
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
01:01
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
ДТП
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
01:04
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
Автоновости
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение