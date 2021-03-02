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У Lada возник дефицит пятидверных Niva Legend 

Российская Газета 6 часов назад
У Lada возник дефицит пятидверных Niva Legend
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Производство Lada Niva Legend в пятидверном кузове до сих пор не возобновлено: модель не выпускается уже более месяца, а складские запасы дилеров подходят к концу.
О том, что сборка "пятидверки" до сих пор не возобновлена, сообщает группа AvtoVAZ News.
В комментариях под постом некоторые пользователи отметили, что купить внедорожник модели ВАЗ-2131 сложнее, чем Bentley: автомобилей нет в наличии в салонах марки.
Например, в Тольятти, Niva Legend в пятидверном исполнении есть только у одного из девяти дилеров, указанных на официальном сайте Lada.
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На момент написания материала комментарий от пресс-службы АвтоВАЗа получить не удалось.
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Автоновости , Bentley , Lada , Автоваз
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