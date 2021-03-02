У Lada возник дефицит пятидверных Niva Legend 

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Производство Lada Niva Legend в пятидверном кузове до сих пор не возобновлено: модель не выпускается уже более месяца, а складские запасы дилеров подходят к концу.

О том, что сборка "пятидверки" до сих пор не возобновлена, сообщает группа AvtoVAZ News.

В комментариях под постом некоторые пользователи отметили, что купить внедорожник модели ВАЗ-2131 сложнее, чем Bentley : автомобилей нет в наличии в салонах марки.

Например, в Тольятти, Niva Legend в пятидверном исполнении есть только у одного из девяти дилеров, указанных на официальном сайте Lada.

На момент написания материала комментарий от пресс-службы АвтоВАЗа получить не удалось.