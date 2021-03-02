Skoda объявила скидки на свои машины в России 

Компания Skoda объявила о скидках на ряд своих автомобилей в марте, в том числе на модели Karoq, Kodiaq и Superb. Об этом пишет издание «Автоновости дня».

В пресс-службе Skoda Auto Россия отметили, что выгода на автомобили в марте может составить до 225 тысяч рублей.

Так, кроссовер Karoq можно будет купить со скидкой до 92 600 рублей, Kodiaq — до 215 100 рублей, а Superb — до 225 000 рублей. Также специальные условия действуют и по кредитной программе.

При этом до конца марта действует и программа «Утилизация/Трейд-ин», которая позволит сэкономить до 115 000 рублей в зависимости от сдаваемого автомобиля, а также акция c 3% тарифом по страхованию КАСКО (для моделей Karoq и Kodiaq).