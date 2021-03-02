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Skoda объявила скидки на свои машины в России 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Skoda объявила скидки на свои машины в России
Фото: ТАСС
Компания Skoda объявила о скидках на ряд своих автомобилей в марте, в том числе на модели Karoq, Kodiaq и Superb. Об этом пишет издание «Автоновости дня».
В пресс-службе Skoda Auto Россия отметили, что выгода на автомобили в марте может составить до 225 тысяч рублей.
Так, кроссовер Karoq можно будет купить со скидкой до 92 600 рублей, Kodiaq — до 215 100 рублей, а Superb — до 225 000 рублей. Также специальные условия действуют и по кредитной программе.
При этом до конца марта действует и программа «Утилизация/Трейд-ин», которая позволит сэкономить до 115 000 рублей в зависимости от сдаваемого автомобиля, а также акция c 3% тарифом по страхованию КАСКО (для моделей Karoq и Kodiaq).
Как сообщал «Рамблер», ранее автоэксперты предупредили, что цены на новые автомобили в России вырастут, а ряд компаний могут ограничить модельный ряд. Причиной этого станет предложенное Минпромторгом повышение утилизационного сбора. Ожидается, что на легковые автомобили базовая ставка вырастет с 20 тысяч до 25 тысяч рублей, а для тяжелых грузовиков и прицепов — со 150 тысяч до 187,5 тысячи рублей.
Видео дня. Поможет ли ограничение для грузовиков на МКАД ускорить движение
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Автоновости , Skoda , Минпромторг
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