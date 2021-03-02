В России выросли продажи автомобилей Lada 

«Мы с удовлетворением отмечаем стабильный спрос на автомобили семейства Lada Largus. Пожалуй, это наш самый универсальный продукт, который подойдет и для семьи, и для работы. После успешного запуска Niva Travel в прошлом месяце, уже в марте стартуют продажи нового Lada Largus, который не только внешне преобразился, но и стал более комфортным внутри. Надеемся, что эти обновления по достоинству оценят потенциальные владельцы», — отметил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Оливье Морне.