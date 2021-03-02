В России выросли продажи автомобилей Lada 

Продажи автомобилей Lada на российском рынке выросли в феврале на 13,1% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
«В феврале в России продано 28 272 легковых и легких коммерческих автомобиля Lada», — отмечается в сообщении.
По данным АвтоВАЗа, больше всего в России было продано автомобилей модели Granta (9 790), на втором месте по продажам — Vesta (8 745). Замкнули тройку лидеров продажи легковых версий и фургонов Lada Largus (6 428 автомобилей).
Также заметно популярнее стали у россиян автомобили Lada XRAY. Их было продано 2 058, что на 33,8% больше, чем в феврале прошлого года.
«Мы с удовлетворением отмечаем стабильный спрос на автомобили семейства Lada Largus. Пожалуй, это наш самый универсальный продукт, который подойдет и для семьи, и для работы. После успешного запуска Niva Travel в прошлом месяце, уже в марте стартуют продажи нового Lada Largus, который не только внешне преобразился, но и стал более комфортным внутри. Надеемся, что эти обновления по достоинству оценят потенциальные владельцы», — отметил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Оливье Морне.
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о многомиллионных убытках, которые АвтоВАЗ понес в минувшем году. Убытки оцениваются в сумму около 196 миллионов евро, сообщает «Коммерсант» https://www.kommersant.ru/doc/4701586 со ссылкой на отчет представителей Renault Group. При этом в 2019 году продажа отечественных автомобилей принесла компании прибыль в 72 миллиона евро.