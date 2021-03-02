Россиянка на своем авто насмерть задавила двухлетнего сына 

Жительница Дагестана задавила на автомобиле своего двухлетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.
Согласно предварительной информации, вчера днем на проспекте Расула Гамзатова в Махачкале 26-летняя женщина во время парковки кроссовера «Тойота РАВ4» случайно совершила наезд на собственного ребенка, который находился позади авто вне поля зрения водителя. Мальчик скончался.
«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для выяснения всех обстоятельств. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения», — сообщили в пресс-служба управления МВД по Дагестану.
В середине февраля, как сообщал «Рамблер», советник вице-губернатора Нижегородской области Николай Петров на регулируемом пешеходном переходе на улице Бринского в Нижнем Новгороде за рулем машины «Хендай Крета» совершил наезд на 14-летнюю девочку. В результате ДТП она получила закрытый перелом левой лучевой кости, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.