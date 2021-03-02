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Volvo откажется от бензина и дизеля к 2030 году 

Мария Иванова 6 часов назад
Volvo откажется от бензина и дизеля к 2030 году
Фото: Reuters
Шведский концерн Volvo объявил о планах продавать только электромобили к 2030 году и только напрямую через интернет. Об этом сообщает The Guardian.
Полный переход на электромобили станет последним шагом автопроизводителя по отказу от ископаемого топлива в рамках борьбы с глобальным потеплением.
The Guardian отмечает, что онлайн-магазин Volvo станет ударом по традиционной модели продажи автомобилей через независимые дилерские центры.

«Чтобы оставаться успешными, нам нужен рост прибыли. Поэтому вместо того, чтобы вкладывать средства в сокращающийся бизнес, мы предпочитаем инвестировать в будущее — в электричество и в онлайн. Мы нацелены на то, чтобы стать лидером в быстрорастущем электрическом сегменте премиум-класса», — заявил глава компании Хокан Самуэльссон.

Как писал «Рамблер», исследователи из Международного валютного фонда и Джорджтаунского университета пришли к выводу, что более 90 процентов от всех машин в США, Канаде, Европе и других развитых странах к 2040 году составят электромобили. А в независимом аналитическом центре RethinkX заявили, что большинство машин в США будут электрическими уже к 2030-му.
Почти каждый автопроизводитель намерен выпускать электромобили: Volvo сделал это в 2019 году, Jaguar Land Rover последовал этому примеру в 2020 году, а Volkswagen пообещал стать мировым лидером в области электромобилей к 2025 году.
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Комментарии
Автоновости , Volvo , Jaguar , Volkswagen , Rover , Land Rover , Хокан Самуэльссон , Международный валютный фонд , The Guardian
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