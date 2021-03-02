Volvo откажется от бензина и дизеля к 2030 году 

«Чтобы оставаться успешными, нам нужен рост прибыли. Поэтому вместо того, чтобы вкладывать средства в сокращающийся бизнес, мы предпочитаем инвестировать в будущее — в электричество и в онлайн. Мы нацелены на то, чтобы стать лидером в быстрорастущем электрическом сегменте премиум-класса», — заявил глава компании Хокан Самуэльссон.