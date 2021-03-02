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Московские инспекторы назвали самые аварийные часы 

Мария Иванова 6 часов назад
Московские инспекторы назвали самые аварийные часы
Фото: ТАСС
В ГИБДД Москвы подсчитали, что самым аварийным временем суток в столице является отрезок между 17:00 и 20:00 часами. Об этом сообщает ТАСС.
Проведенный инспекцией анализ показал, что аварийность в Москве распределена относительно равномерно, но ДТП чаще случаются по пятницам.
Время до 12:00 оказалось более-менее безопасным с точки зрения аварийности, пик ДТП начинается в 17:00 и завершается в 20:00.
Такую картину в ГИБДД объяснили возможным накоплением усталости, рассеянности и повышенным трафиком в конце дня.
Как писал «Рамблер», прошлой осенью в ГИБДД назвали МКАД, Калужское шоссе и Кутузовский проспект самыми опасными трассами Москвы.
Автоинспекторы собрали статистику и выяснили, что на МКАД за восемь месяцев погибли 53 человека. На Калужском шоссе за это же время жертвами аварий стали десять человек: это вдвое больше, чем за год до этого. На Кутузовском проспекте за этот же период погибли пять человек.
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Автоновости , ГИБДД
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