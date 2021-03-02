8‑балльные пробки образовались на дорогах Москвы 

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Загруженность улично-дорожной сети в Москве достигла 8 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписание».

Заторы образовались на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на северо-западе, юго-западе, юге и юго-востоке МКАД.

Сильно загружен центр города. Пробки есть на Москворецкой набережной, улицах Серафимовича, Большая Полянка, Таганская и Новый арбат. Также сложности в движении есть на Тверской, Моховой и Житной улицах.

К 20:00 загруженность дорог снизится до 7 баллов, а к 21:00 — до 4 баллов.