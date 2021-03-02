Возрожденную Lada 2105 показали на рендерах 

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ВАЗ-2105 является одним из «долгожителей» ВАЗ . Модель выпускалась свыше тридцати лет. Авто сходило с конвейера в период 1980 — 2010 г.г.

Независимыми дизайнерами были представлены рендеры, демонстрирующие, как могла выглядеть такая модель, если бы её производили до сегодняшнего дня.

Современная «пятерка» на изображении смогла сохранить знакомые очертания, размеры, а также форму кузова. Более современные «нотки» авто придают новые фары, радиаторная решетка, а также бамперы, имеющие крупные воздухозаборники.

Транспортное средство получило колесные диски от Lada XRay . Для боковых зеркал предусмотрены ножки, а также функция складывания с помощью электропривода. Пороги имеют более широкий вид, а колесные арки — закруглены. Дворники находятся под кромкой капота.

Стоит отметить современный вид задних фонарей, который обеспечивают светодиодная начинка и новый форм-фактор. Крышка багажника имеет надпись «LADA».