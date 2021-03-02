Возрожденную Lada 2105 показали на рендерах 

ВАЗ-2105 является одним из «долгожителей» ВАЗ. Модель выпускалась свыше тридцати лет. Авто сходило с конвейера в период 1980 — 2010 г.г.
Независимыми дизайнерами были представлены рендеры, демонстрирующие, как могла выглядеть такая модель, если бы её производили до сегодняшнего дня.
Современная «пятерка» на изображении смогла сохранить знакомые очертания, размеры, а также форму кузова. Более современные «нотки» авто придают новые фары, радиаторная решетка, а также бамперы, имеющие крупные воздухозаборники.
Транспортное средство получило колесные диски от Lada XRay. Для боковых зеркал предусмотрены ножки, а также функция складывания с помощью электропривода. Пороги имеют более широкий вид, а колесные арки — закруглены. Дворники находятся под кромкой капота.
Стоит отметить современный вид задних фонарей, который обеспечивают светодиодная начинка и новый форм-фактор. Крышка багажника имеет надпись «LADA».
Моторная линейка должна получить мотор Lada Granta. В базе автомобиль могли комплектовать 1,6-литровым 8-клапанником на 87 лошадиных сил. Вместе с двигателем функционирует МКП. В более дорогих версиях мог появиться 16-клапанный двигатель на 98 «лошадей», который сочетается с четырехдиапазонным «автоматом». По мнению экспертов стоимость такого авто должна была составлять 450 — 550 тыс. руб.