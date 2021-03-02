Chery вывела на рынок новый кроссовер Jetour X70

Китайский автобренд Chery вывел на рынок новый кроссовер. Модель получила название Jetour X70 и будет доступна в трех вариантах исполнения.

Стартовая стоимость нового автомобиля составит всего 983 тысяч рублей. При доплате всего в 23 тысячи клиенты китайского бренда смогут получить трехрядную комплектацию транспортного средства.

После обновления внедорожник практически не изменился, отметили аналитики. Доработали инженеры в основном доступные опции в салоне, добавив электроприводы для зеркал и задней двери, и парковочную камеру, помогающую выводить картинку на новый широкий экран.

В салоне китайской модели предусматриваются сравнительно компактный цифровой экран, кресла с отделкой из кожи и климатическая установка. Мультифункциональное рулевое колесо у кроссовера получило характерную для моделей Jetour скошенную нижнюю часть.

Длина кроссовера составляет 4720 мм, а колесную базу растянули на 2745 мм, ширина — 1900 мм. Под капотом предусмотрен один двигатель с турбонаддувом, объемом 1,5 литра, мощностью 156 л.с. В паре установлена механическая коробка или "робот" с двойным сцеплением.