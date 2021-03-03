Водители жалуются на сбои при оплате парковок в Москве

Приложение «Моспаркинга» может спутать геолокацию, водитель может ошибиться с номером или не успеть оплатить парковку за пять минут. А итог всегда один — штраф в 5 тысяч рублей. Какие проблемы бывают и можно ли такие штрафы оспорить?

В соцсетях множество гневных комментариев по поводу оплаты парковок в Москве. Вот некоторые случаи: водителя оштрафовали на 5 тысяч рублей за неоплату парковки — просто не успел вбить данные в приложение. На все действия по новым правилам дается пять минут, и у водителя просто зависла оплата в банке.

Другой водитель обратил внимание, что в приложении «Моспаркинга» путается геолокация — иногда показывается совсем не та парковка, а значит, и не та цена. А на штраф за неоплату парковки временная скидка, как на нарушения ПДД, не действует. Та же история с геолокацией была у жителя Москвы Максима.

«У «Моспаркинга» существует приложение, через которое припарковавшийся водитель оплачивает услугу по парковке. Приложение определяет геопозицию водителя с помощью внутренних ресурсов аппарата, на котором оно стоит из своего софта. Определяет оно не всегда точно, иногда подтягивает позицию соседней парковки, и в том случае, когда позиция соседней парковки дороже, вам приходит штраф. При обращении в соответствующие органы вам отвечают: ну, вы же заплатили не за ту парковку, там разница в 40 рублей, поэтому заплатите нам штраф 5 тысяч. Почему я должен платить 50-кратный штраф за то, что их собственное приложение не точно определяет парковочное место?»

Проблемы с оплатой парковок на этом не заканчиваются — иногда водители ошибаются при вводе госномера автомобиля. Иногда виснет само приложение. И это притом, что именно способ оплаты через приложение, по данным «Моспаркинга», выбирают более 85% автовладельцев.

Когда Дептранс ограничил время для оплаты с 15 минут до пяти, а штрафы увеличил с 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей, жалоб стало больше. В ведомстве пришлось даже вносить изменения в свой софт. Сообщалось, что водители смогут сами исправлять ошибки при оплате: например, доплатить за просроченную стоянку до конца дня или скорректировать номер уже после оплаты. В ЦОДД же призывали всегда проверять номер стоянки на месте, а не полагаться на данные приложения.

В мэрии говорили, что ошибочный штраф можно оспорить несколькими способами: на их сайте, через обращение в Дептранс, через портал «Автокод» или сервисные центры «Московский транспорт». На деле шансы оспорить штраф за неоплату парковки околонулевые, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин

Антон Шапарин вице-президент Национального автомобильного союза: «Это происходит постоянно, просто потому, что у любых средств геолокации есть погрешность. Поэтому лично я, когда выхожу из автомобиля, первое, что я делаю, — я дохожу до знака ближайшего и смотрю, какая действительно здесь зона парковки. Только после этого я открываю приложение, смотрю, что там мне предлагают. Если все совпадает, то оплачиваю. Только так можно гарантировать отсутствие штрафа. Сейчас говорят о том, что можно завершить через приложение свою парковочную сессию через сутки. Если человек этого не сделал, то он виноват сам. Поэтому, к сожалению, вашему слушателю придется оплатить штраф. Грустная история, но рядовая».