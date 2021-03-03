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России грозит дефицит автомобилей 

News.ru и ещё 6 5 часов назад
Производство машин в России оказалось под угрозой
Фото: Lenta.ru
В России могут возникнуть сложности с производством автомобилей из-за дефицита микросхем, которые необходимы для электронной «начинки» машины.
Пока на складах достаточно подобных микросхем и выпуск машин производится в прежнем объёме. Однако топовые мировые производители уже столкнулись с проблемами, сообщил «Коммерсант». В некоторых случаях дефицит составляет 40%.
Речь идёт о микросхемах для систем ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой, мультимедийных систем, даже для работы кнопок на руле нужна управляющая микросхема, — сообщил в беседе с газетой руководитель комитета АЕБ по автокомпонентам Алексей Беляев.
Другие эксперты напомнили, что обычно автопромышленники запасают подобных микросхем на месяц-два, поэтому пока дефицит на них неощутим. Кроме того, российский автомобильный рынок не такой большой, а предприятия могли перераспределить поставки в пользу хорошо продаваемых моделей.
Минпромторг в свою очередь сообщил изданию, что у автопроизводителей нет перебоев с поставками электроники.
Российские автолюбители с надеждой смотрят в 2021 год: многие из них планируют покупку автомобиля. А вот эксперты не предвещают авторынку ничего хорошего. Рост цен, дефицит, падение общего спроса — автомобильной отрасти, возможно, придётся столкнуться с несколькими вызовами сразу. Впрочем, не только отрасли в целом, но и рядовым потребителям. NEWS.ru выяснял, стоит ли покупать автомобиль в краткосрочной перспективе или нужно отложить покупку до лучших времён.
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Автоновости , Алексей Беляев , Минпромторг
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