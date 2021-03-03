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Каршеринг предложили подключить к поддержке российского автопрома 

Павел Тиунов 5 часов назад
Каршеринг предложили подключить к поддержке российского автопрома
Фото: ТАСС
Каршеринговым компаниям в ведении бизнеса следует отдавать предпочтение автомобилям отечественного производства, заявил депутат Госдумы РФ Владимир Афонский.
По его словам, таким образом можно поддержать российский автопром и способствовать развитию отрасли, сообщает «Парламентская газета».
Предложение прозвучало на заседании рабочей группы при думском Комитете по транспорту, на котором депутаты обсуждали, нужен ли для краткосрочной аренды автомобилей отдельный закон. Единого мнения по этому вопросу пока нет. Представители Минэкономразвития уверяют, что существующих норм для регулирования отрасли достаточно.
Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов считает, что закон необходим для того, чтобы «прописать ответственность арендатора и арендодателя». Последний, по его словам, нередко заставляет клиентов оплачивать повреждения авто, к которым автомобилисты не причастны.
Депутат Госдумы РФ Владимир Афонский отметил, что новая норма необходима для того, чтобы узаконить обязанность операторов каршеринга страховать риски водителей и пассажиров. Сегодня, напомнил он, «это добрая воля самих компаний». Все вышеперечисленные вопросы членам комитета и приглашенным экспертам предложено обсудить на следующем заседании в середине марта.

«Также можно подумать о подключении Минпромторга, предложив ведомству обсудить возможность преимущественного использования в каршеринговых компаниях отечественных автомобилей»», — добавил Афонский.

Ранее, как писал «Рамблер», СМИ сообщили, что личные данные пользователей каршеринга car4you попали в распоряжение мошенников. Сервис уже не функционирует, а слитыми личными данными пользователей в настоящее время пользуются аферисты.
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Автоновости , Владимир Афонский , Петр Шкуматов , Минпромторг , Госдума , Минэкономразвития , Парламентская газета
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