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Lada XRAY обзавелась полезным аксессуаром 

Павел Тиунов 1 час назад
В машинах Lada XRAY появился полезный аксессуар
Фото: ТАСС
С первого дня весны все автомобили Lada XRAY, сходящие с конвейера, будут оснащены дополнительным элементом кузова. Фото автомобиля с полезным аксессуаром появилось в социальной сети «Вконтакте».
Снимок разместили администраторы сообщества «AvtoVAZ News». На фотографии изображен автомобиль Lada XRAY бордового цвета, запечатленный в процессе сборки. На фото явно виден дополнительный элемент кузова на крыше машины.

«С 1 марта 2021 года. На все автомобили X-ray независимо от комплектации устанавливают серебристые рейлинги на крышу», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Издание CarsWeek сообщает, что ранее заводские рейлинги, на которые крепится багажный отсек, устанавливали только на Lada XRAY Cross, независимо от комплектации.
Ещё одно нововведение для всех модификаций Lada XRAY — обязательная установка мультимедийной системы «Яндекс. Авто».
Ранее, как сообщал «Рамблер», представители АвтоВАЗа заявили об отзыве более девяти тысяч авто Lada Xray. Внеочередному ТО подлежат автомобили, собранные в период с января по май 2019 года. Точное количество отзываемых машин — 9 311 штук. Их владельцы в добровольном порядке могут обратиться к дилерам с просьбой о диагностике и устранении возможной неполадки. Услуги техспециалистов — бесплатны. Причиной отзыва названо возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления». На всех автомобилях, предоставленных для ремонта, будет заменен вал рулевого усилителя.
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Автоновости , Бортжурнал , Lada , Lada XRAY , Автоваз
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