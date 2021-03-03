В машинах Lada XRAY появился полезный аксессуар

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С первого дня весны все автомобили Lada XRAY, сходящие с конвейера, будут оснащены дополнительным элементом кузова. Фото автомобиля с полезным аксессуаром появилось в социальной сети «Вконтакте».

Снимок разместили администраторы сообщества «AvtoVAZ News». На фотографии изображен автомобиль Lada XRAY бордового цвета, запечатленный в процессе сборки. На фото явно виден дополнительный элемент кузова на крыше машины.

«С 1 марта 2021 года. На все автомобили X-ray независимо от комплектации устанавливают серебристые рейлинги на крышу», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Издание CarsWeek сообщает , что ранее заводские рейлинги, на которые крепится багажный отсек, устанавливали только на Lada XRAY Cross, независимо от комплектации.

Ещё одно нововведение для всех модификаций Lada XRAY — обязательная установка мультимедийной системы «Яндекс. Авто».