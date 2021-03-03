В машинах Lada XRAY появился полезный аксессуар

С первого дня весны все автомобили Lada XRAY, сходящие с конвейера, будут оснащены дополнительным элементом кузова. Фото автомобиля с полезным аксессуаром появилось в социальной сети «Вконтакте».
Снимок разместили администраторы сообщества «AvtoVAZ News». На фотографии изображен автомобиль Lada XRAY бордового цвета, запечатленный в процессе сборки. На фото явно виден дополнительный элемент кузова на крыше машины.
«С 1 марта 2021 года. На все автомобили X-ray независимо от комплектации устанавливают серебристые рейлинги на крышу», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Издание CarsWeek сообщает, что ранее заводские рейлинги, на которые крепится багажный отсек, устанавливали только на Lada XRAY Cross, независимо от комплектации.
Ещё одно нововведение для всех модификаций Lada XRAY — обязательная установка мультимедийной системы «Яндекс. Авто».
Ранее, как сообщал «Рамблер», представители АвтоВАЗа заявили об отзыве более девяти тысяч авто Lada Xray. Внеочередному ТО подлежат автомобили, собранные в период с января по май 2019 года. Точное количество отзываемых машин — 9 311 штук. Их владельцы в добровольном порядке могут обратиться к дилерам с просьбой о диагностике и устранении возможной неполадки. Услуги техспециалистов — бесплатны. Причиной отзыва названо возможное повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления». На всех автомобилях, предоставленных для ремонта, будет заменен вал рулевого усилителя.