Эксперты не верят в широкое распространение электрокаров в России 

лектромобили не получат широкое распространение в России в ближайшие годы. Об этом эксперты сообщили «Ура.ру».

Глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов объяснил это отсутствием необходимой инфраструктуры и заинтересованности со стороны государства. Последнее эксперт объяснил невыгодностью широкого распространения электромобилей в нефтедобывающей стране.

«Думаю, когда у нас нефть кончится, у нас это станет актуально. Я думаю, когда все уже будут летать на машинах, мы в России, может быть, начнем ездить на электромобиле», — согласился президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.

Также он обратил внимание на тот факт, что в России электромобили стоят от двух миллионов рублей, а в США и Европе их стоимость почти сравнялась со стоимостью машин с бензиновым двигателем.

В феврале, как сообщал «Рамблер», эксперты аналитического агентства «Автостат» выяснили, что на 1 января на территории России было зарегистрировано 45 миллионов легковых автомобилей (76% автопарка), 4,19 миллиона единиц легкой коммерческой техники (LCV) (7,1%), 3,77 миллиона грузовиков (6,4%), 3,44 миллиона прицепов и полуприцепов (5,8%), 2,36 миллиона мотоциклов (4%) и 0,41 миллиона автобусов (0,7%).