АвтоВАЗ» почти избавился от Lada Niva 

У дилеров «АвтоВАЗа» осталось меньше 200 нераспроданных «дорестайлинговых» внедорожников Lada Niva, сообщает издание Carsweek. С нового года завод выпускает исключительно обновленную версию легендарного отечественного джипа — Lada Niva Travel.

Информация актуальна на 3 марта. По данным журналистов, в настоящее время на складах хранится меньше пары сотен Lada Niva. Его последователь с приставкой Travel в названии приобрел изменённый, более современный кузов, новую оптику (задняя — светодиодная), капот с рельефными выштамповками, боковые молдинги, новую решётку радиатора с новым рисунком и т.д.

При этом «начинка» у Lada Niva Travel осталась прежней: двигатель мощностью 80 лошадиных сил, объёмом 1,7 литра и пятиступенчатая механическая коробка передач. Стоимость базовой комплектации автомобиля — 747 тысяч рублей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», внедорожник LADA Niva Legend вошёл в список самых дешёвых автомобилей, которые можно приобрести в российских автосалонах. Покупателей привлекает система полного привода, понижающие передачи, короткая колесная база и небольшой вес машины. В марте автомобиль можно приобрести за 599 900 рублей.