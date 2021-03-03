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АвтоВАЗ» почти избавился от Lada Niva 

Павел Тиунов 21 минуту назад
АвтоВАЗ» почти избавился от Lada Niva
Фото: ТАСС
У дилеров «АвтоВАЗа» осталось меньше 200 нераспроданных «дорестайлинговых» внедорожников Lada Niva, сообщает издание Carsweek. С нового года завод выпускает исключительно обновленную версию легендарного отечественного джипа — Lada Niva Travel.
Информация актуальна на 3 марта. По данным журналистов, в настоящее время на складах хранится меньше пары сотен Lada Niva. Его последователь с приставкой Travel в названии приобрел изменённый, более современный кузов, новую оптику (задняя — светодиодная), капот с рельефными выштамповками, боковые молдинги, новую решётку радиатора с новым рисунком и т.д.
При этом «начинка» у Lada Niva Travel осталась прежней: двигатель мощностью 80 лошадиных сил, объёмом 1,7 литра и пятиступенчатая механическая коробка передач. Стоимость базовой комплектации автомобиля — 747 тысяч рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», внедорожник LADA Niva Legend вошёл в список самых дешёвых автомобилей, которые можно приобрести в российских автосалонах. Покупателей привлекает система полного привода, понижающие передачи, короткая колесная база и небольшой вес машины. В марте автомобиль можно приобрести за 599 900 рублей.
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Автоновости , Lada , Автоваз
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