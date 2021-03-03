Владельцев «японцев» в Приморье предупредили о риске остаться без ОСАГО 

Автоэксперт Александр Ивашкин заявил, что у жителей Приморья могут возникнуть проблемы с ОСАГО из-за новых требований техосмотра. Об этом сообщает DEITA.RU.

Ивашкин отметил, что многие водители в Приморском крае ездят на привезенных из Японии праворульных автомобилях. По регламенту, любая машина должна соответствовать всем 70 пунктам безопасности для прохождения техосмотра.

Эксперт подчеркнул, что вечером на приморских дорогах машины ослепляют друг друга.

«Причина этого в том, что автовладельцы не «подкрутили» фары, в праворукой машине этот принцип заложен конструктивно, а именно светить на левую обочину дороги, и он не всегда исправляется отверткой. Эта небольшая причина, может стать причиной непрохождения техосмотра», — объяснил он.

Как писал «Рамблер», 1 марта в России планировали ввести новый порядок техсмотра, включающий электронные диагностические карты, фотофиксацию и другие процедуры.

С начала весны водителей планировали штрафовать на две тысячи рублей за отсутствие диагностической карты. Также сообщалось, что за прохождение техосмотрa в неаккредитованных организациях с марта будет грозить уголовная ответственность — до года лишения или ограничения свободы или год общественных работ.

Позже правительство отложило введение нового порядка техосмотра до 1 октября.