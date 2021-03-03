Skoda выпустила юбилейный кроссовер 

С конвейера автозавода фирмы Skoda на территории Млада-Болеславы в Чехии сошла двухмиллионная версия кросса. Речь идет о юбилейной Skoda Kamiq белой расцветки. Она смогла преодолеть отметку в 250 000 произведенных экземпляров этой модели.

Кросс Skoda Kamiq начали выпускать в позапрошлом году. Это третья модель линейки SUV для европейского авторынка после Kodiaq, а также Karoq. Новая версия похвастается хорошей управляемостью, маневренностью, увеличенным дорожным просветом и высокой посадкой.

Для транспортного средства использовали платформу MQB автобренда Volkswagen Group. Машина получила различные электронные системы помощи водителю, информационно-развлекательную систему и целый ряд практичных решений.

Skoda в Чехии производит кроссы на двух автозаводах. Например, Kamiq, Karoq, а также Enyaq iV выпускают в штаб-квартире на территории Млада-Болеславы. Версии Kodiaq и Karoq собирают на производственной линии, которая размещается в Квасинах. Компания за пределами Чехии занимается выпуском кроссов на территории Словакии, Украины, Индии, Китая и РФ.