Ещё
Далее:
Читайте также:

Skoda выпустила юбилейный кроссовер 

Car.ru и ещё 1 3 часа назад
Skoda выпустила юбилейный кроссовер
Фото: Car.ru
С конвейера автозавода фирмы Skoda на территории Млада-Болеславы в Чехии сошла двухмиллионная версия кросса. Речь идет о юбилейной Skoda Kamiq белой расцветки. Она смогла преодолеть отметку в 250 000 произведенных экземпляров этой модели.
Кросс Skoda Kamiq начали выпускать в позапрошлом году. Это третья модель линейки SUV для европейского авторынка после Kodiaq, а также Karoq. Новая версия похвастается хорошей управляемостью, маневренностью, увеличенным дорожным просветом и высокой посадкой.
Для транспортного средства использовали платформу MQB автобренда Volkswagen Group. Машина получила различные электронные системы помощи водителю, информационно-развлекательную систему и целый ряд практичных решений.
Skoda в Чехии производит кроссы на двух автозаводах. Например, Kamiq, Karoq, а также Enyaq iV выпускают в штаб-квартире на территории Млада-Болеславы. Версии Kodiaq и Karoq собирают на производственной линии, которая размещается в Квасинах. Компания за пределами Чехии занимается выпуском кроссов на территории Словакии, Украины, Индии, Китая и РФ.
Видео дня. Volvo планирует к 2030 году выпускать только электрические авто
Car.ru: последние новости
Возрожденную Lada 2105 показали на рендерах Возрожденную Lada 2105 показали на рендерах Внедорожный Toyota Rush впервые опередил по продажам Mitsubishi Xpander Внедорожный Toyota Rush впервые опередил по продажам Mitsubishi Xpander Компания Chery вывела на рынок новый кроссовер Jetour X70 Компания Chery вывела на рынок новый кроссовер Jetour X70
Комментарии
Автоновости , Volkswagen , Skoda
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места ДТП автобуса с людьми в Челябинске
00:50
Видео с места ДТП автобуса с людьми в Челябинске
ДТП
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
02:12
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
ДТП
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
00:17
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
ДТП
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
00:40
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
ДТП
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
00:40
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
ДТП
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
00:35
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
ДТП
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
01:01
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
ДТП
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
01:04
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
Автоновости
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение