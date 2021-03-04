Россияне не могут оформить ОСАГО из-за технического сбоя 

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Автомобилисты не могут оформить полисы ОСАГО из-за сбоев в работе Единой автоматизированной системы технического осмотра. Об этом сообщают «Известия».

1 марта, как сообщал «Рамблер», ЕАИСТО была обновлена для проверки диагностических карт у водителей перед продажей ОСАГО.

Сегодня директор по развитию страхового бизнеса маркетплейса «Сравни.ру» Александр Крайник рассказал, что ЕАИСТО дала сбой — многие операторы технического осмотра не смогли войти в сервис, а клиенты — получить ответы с сайтов страховых компаний и агрегаторов.

«В конце концов информационная система не справилась с нагрузкой из-за количества отклоненных обращений», — сообщил он.

В компаниях ВСК, «Ингосстрах» , « Ренессанс страхование » и «Югория» подтвердили данную информацию. В последней высказали мнение, что сервис не был готов к запуску с 1 марта. Там отметили снижение продаж полисов за первые два дня марта. В «Ингосстрахе» сообщили о том же.