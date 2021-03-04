В Ульяновске таксист избил пассажира 

В Ульяновске 35-летний таксист ударил пьяного пассажира, который отказался оплатить поездку. Об этом сообщает МВД России по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел 1 марта.

«24-летний житель Брянской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвал такси. Прибыв в пункт назначения по проспекту Ленинского Комсомола города Ульяновска, между потерпевшим и водителем возник конфликт из-за оплаты оказываемой услуги», — говорится в сообщении.

В результате разозленный водитель ударил пассажира. Молодой человек упал и ударился об лед, получив травму головы.

«По подозрению в совершении противоправных действий задержан 35-летний житель Заволжского района», — говорится в сообщении.

Уголовное дело расследуется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», таксист отпущен под подписку о невыезде.

Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT. На кадрах видно , как таксист бьет пострадавшего кулаком в лицо и тот падает на землю.

«Рамблер» писал, что ранее жительница Петербурга пожаловалась на неадекватное поведение таксиста, который в процессе поездки в аэропорт решил остановить машину «на пару минут», чтобы удовлетворить самого себя. Перед этим он активно намекал девушке на секс и смотрел порно.

Позднее в пресс-службе «Ситимобил» заявили, что компания заблокировала таксиста после жалобы клиентки на его развратные действия, вернула деньги за поездку и принесла ей извинения.