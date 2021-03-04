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АвтоВАЗ снял Lada Niva с производства 

Александр Котлеткин 2 часа назад
Российский автопроизводитель АвтоВАЗ прекратил выпуск дорестайлингового внедорожника Lada Niva (автомобиль также известен как Chevrolet Niva). Об этом сообщают «Известия».
АвтоВАЗ стал выпускать только обновленные модели Lada Niva с приставкой Travel. Однако дорестайлинговые машины еще можно купить у некоторых дилеров.
По состоянию на 3 марта на складах автоцентров осталось 193 внедорожника. Цены на такие автомобили начинаются от 738 000 рублей. За версию Off-Road придется заплатить 842 000 рублей.
Продажи обновленного внедорожника Lada Niva Travel в России начались в феврале 2021 года.
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Автоновости , Фото , Chevrolet , Lada , Chevrolet Niva , Автоваз
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