АвтоВАЗ снял Lada Niva с производства 

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ прекратил выпуск дорестайлингового внедорожника Lada Niva (автомобиль также известен как Chevrolet Niva). Об этом сообщают «Известия».
АвтоВАЗ стал выпускать только обновленные модели Lada Niva с приставкой Travel. Однако дорестайлинговые машины еще можно купить у некоторых дилеров.
По состоянию на 3 марта на складах автоцентров осталось 193 внедорожника. Цены на такие автомобили начинаются от 738 000 рублей. За версию Off-Road придется заплатить 842 000 рублей.
Продажи обновленного внедорожника Lada Niva Travel в России начались в феврале 2021 года.