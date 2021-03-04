Нетрезвых водителей отказались лечить принудительно

Комиссией российского Правительства по законопроектной деятельности не был поддержан проект, который предусматривает обязательное лечение от алкоголизма автомобилистов, уличенных в вождении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Такого рода законопроект был подготовлен Николаем Говориным, являющимся зампредом думского комитета по вопросам охраны здоровья. В данном случае судьям предоставлялось бы право обязательного направления для диагностики, медицинской либо социальной реабилитации от алкоголизма граждан, совершивших административные правонарушения, которые предусмотрены в КоАП. Речь также идет о пьяных автомобилистах, выявленных в ходе медицинского освидетельствования и отказавшихся от соответствующей процедуры.

В свою очередь российское правительство не захотело поддержать этот законопроект по причине того, что такого административного правонарушения нет в перечне случаев, допускающих медицинское вмешательство без согласия автомобилиста.

По заявлению специалистов, совершение правонарушения в пьяном виде не может свидетельствовать о том, что у водителя имеется алкогольная зависимость. Между тем, данная инициатива станет причиной дополнительной нагрузки на медицинских специалистов и сотрудников полиции. Из-за этого придется увеличивать штат работников.