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Продажи авто марки ГАЗ заметно сократились в феврале 

Вероника Полынина 3 часа назад
Продажи авто марки ГАЗ заметно сократились в феврале
Фото: РИА Новости
Продажи легких коммерческих автомобилей марки ГАЗ заметно сократились в феврале 2021 года, свидетельствует статистика Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Так, в феврале этого года было реализовано 3250 коммерческих автомобилей ГАЗ. Это на 15% меньше, чем годом ранее — в феврале 2020 года продали 3816 автомобилей.
За первые два месяца текущего года было продано 5 352 машины ГАЗ, тогда как год назад — 6384 машин (-16%).
В целом в феврале рынок автомобилей показал небольшой прирост на 0,8%, или на 1008 штук по сравнению с февралем 2020 года. Всего в феврале был реализован 120081 автомобиль.
Лидером продаж остается Lada. В феврале было продано 28272 машины этой марки, что на 13% больше показателя февраля 2020 года.
«Рамблер» писал, что ранее «АвтоВАЗ» сообщил о росте продаж автомобилей Lada на российском рынке в феврале на 13,1% по сравнению с предыдущим годом. По данным компании, больше всего в России было продано автомобилей модели Granta, на втором месте по продажам — Vesta. Замкнули тройку лидеров продажи легковых версий и фургонов Lada Largus.
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Автоновости , Lada Largus , Lada , Автоваз
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