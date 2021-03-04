Продажи авто марки ГАЗ заметно сократились в феврале 

Продажи легких коммерческих автомобилей марки ГАЗ заметно сократились в феврале 2021 года, свидетельствует статистика Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Так, в феврале этого года было реализовано 3250 коммерческих автомобилей ГАЗ. Это на 15% меньше, чем годом ранее — в феврале 2020 года продали 3816 автомобилей.

За первые два месяца текущего года было продано 5 352 машины ГАЗ, тогда как год назад — 6384 машин (-16%).

В целом в феврале рынок автомобилей показал небольшой прирост на 0,8%, или на 1008 штук по сравнению с февралем 2020 года. Всего в феврале был реализован 120081 автомобиль.

Лидером продаж остается Lada . В феврале было продано 28272 машины этой марки, что на 13% больше показателя февраля 2020 года.