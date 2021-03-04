Сингапур запретит дизельные автомобили

Власти Сингапура хотят стимулировать граждан к покупке электромобилей. Для реализации этого плана с 2025 года в стране нельзя будет поставить на учёт легковые автомобили и такси с дизельными двигателями. Мера также направлена на сокращение вредных выбросов.

К 2030 году в стране будут установлены 60 тысяч пунктов зарядки электромобилей. Для оборудования зарядных станций в жилых комплексах будут предоставляться гранты. К 2040 году планируется полностью отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Власти страны всерьёз взялись за решение экологических проблем. Будут высажены около миллиона деревьев, построены новые железные дороги, сеть велосипедных дорожек будет расширена. За пять лет планируется на 20% уменьшить количество отходов, которые будут отправлены на свалки, сообщает Управление наземного транспорта (Land Transport Authority, LTA).

Ранее производители грузовиков решили отказаться к 2040 году от продажи в Европу транспорта с бензиновыми и дизельными двигателями. Соглашение было подписано компаниями DAF, Iveco, Volvo , MAN, Daimler , Scania и Ford . Альянс планирует сделать ставку на экологически чистые виды топлива и на аккумуляторные батареи.