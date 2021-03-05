Сингапур запретит дизельные автомобили

В Сингапуре намерены с 2025 года запретить регистрацию легковых автомобилей и такси с двигателями, которые работают на бензине и дизеле, говорится в сообщении на сайте Управления наземного транспорта республики.

Отмечается, что запрет на транспорт с ДВС вводится с целью стимуляции внедрения электромобилей и сокращения вредных выбросов. 60 тысяч пунктов зарядки электромобилей планируется установить к 2030 году. Кроме того, власти Сингапура выделят гранты для размещения зарядных устройств в жилых комплексах. К 2040 году весь транспорт в стране перейдет на использование чистой энергии.

Также для того, чтобы снизить выбросы углерода, в Сингапуре хотят посадить миллион деревьев, расширить сеть велодорожек, построить железные дороги и в течение пяти лет сократить на 20% количество отправляемых на свалки отходов.