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Сингапур с 2025 года запретит авто с двигателями внутреннего сгорания 

Мир24 и ещё 2 1 час назад
Сингапур запретит дизельные автомобили
Фото: depositphotos.com
В Сингапуре намерены с 2025 года запретить регистрацию легковых автомобилей и такси с двигателями, которые работают на бензине и дизеле, говорится в сообщении на сайте Управления наземного транспорта республики.
Отмечается, что запрет на транспорт с ДВС вводится с целью стимуляции внедрения электромобилей и сокращения вредных выбросов. 60 тысяч пунктов зарядки электромобилей планируется установить к 2030 году. Кроме того, власти Сингапура выделят гранты для размещения зарядных устройств в жилых комплексах. К 2040 году весь транспорт в стране перейдет на использование чистой энергии.
Также для того, чтобы снизить выбросы углерода, в Сингапуре хотят посадить миллион деревьев, расширить сеть велодорожек, построить железные дороги и в течение пяти лет сократить на 20% количество отправляемых на свалки отходов.
Ранее сообщалось, что шведская компания Volvo намерена к 2030 году перейти на выпуск автомобилей, работающих на электричестве.
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Автоновости , Volvo
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