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Jeep может отказаться от имени Cherokee 

Motor.ru 3 часа назад
Jeep может отказаться от имени Cherokee
Фото: Jeep
Глава концерна Stellantis, в состав которого входит марка Jeep, заявил, что бренд может отказаться от имени Cherokee из-за нарастающего недовольства индейцев. Вождь одного из племен продолжает настаивать на полном запрете использования слова Cherokee в названии моделей.
В конце февраля нынешний вождь племени Cherokee Nation, одного из трех крупнейших племен индейцев чероки, признанных федеральными властями США, завил, что использование имени Cherokee на автомобилях «не делает чести его народу». По словам Чака Хоскина-младшего, лучшим проявлением уважения могло бы стать изучение их истории, культуры и языка. Однако в Jeep с этим не согласились. В своем сообщении руководство марки призвало к открытому диалогу и уточнило, что названия моделей «тщательно выбирались» и, напротив, лишь «восхваляют коренных жителей Америки».
Теперь стало известно, что переговоры пока ни к чему не привели, так как стороны придерживаются своих позиций. Между тем издание The Wall Street Journal цитирует генерального директора Stellantis Карлоса Тавареса, который говорит, что готов к любому исходу. «На этом этапе я не вижу никакой проблемы, — подчеркивает Таварес. — Но если она появится, мы, конечно же, её решим». Из этого можно сделать вывод, что руководство Stellantis, в общем-то, не против, если «Джип» откажется от имени Cherokee, которым пользуется с 1974 года. Возникнут ли после такого прецедента проблемы у Volkswagen Touareg и Nissan Qashqai
Кобб-Гритэм, представитель племени чикасо, проживающего в юго-восточных штатах, поддерживает суверенное правительство Cherokee Nation и выражает своё мнение так: «Если вы желаете чествовать кого-то — дайте ему награду; если вы собирается назвать продукт в его честь — вы просто хотите заработать». К слову, в 2014 году, когда Jeep снова выводил модель Cherokee на американский рынок, у индейцев Cherokee Nation тоже были вопросы к имени — но тогда они сами признали, что название племени не защищено авторским правом, поэтому нельзя запретить его использовать.
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Автоновости , Jeep , Volkswagen Touareg , Nissan , Nissan Qashqai , Volkswagen
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