Продажу каршеринговых авто предложили ужесточить

Госдуме рассмотрят предложение помечать и дополнительно диагностировать выставленные на продажу автомобили, которые ранее эксплуатировались в каршеринге. Об этом NEWS.ru заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов

По его словам, инициативная группа экспертов, которая и будет разрабатывать новый законопроект, не собирается запрещать оборот каршеринговых машин на вторичном рынке. Однако, как считает Ефимов, подобные авто должны проходить дополнительную диагностику перед продажей.

"Стоит проводить дополнительную диагностику перед продажей. К машине должна прилагаться карта с официального технического пункта".

Виталий Ефимов, первый зампред думского Комитета по транспорту.

Грядущий законопроект может не только обязать проверять техническое состояние автомобилей, но и помечать их как бывшие в использовании каршерингом. Данная инициатива обезопасит будущих покупателей от «кота в мешке» — они будут заранее осведомлены о прошлом машины.

Ранее в Госдуме обсуждался вопрос введения единого тарифа для каршеринга. По словам члена думского комитета по транспорту Александра Васильева, загруженность дорожного трафика и время суток не должны влиять на стоимость поездки на арендованном авто.