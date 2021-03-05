Определено худшее авто за за всю историю краш-тестов 

Фургон Mitsubishi Express получил самый низкий результат за всю историю проведения краш-тестов австралийской организацией ANCAP. Об этом пишет «Российская газета».

В ходе проведения испытаний по регламенту EuroNCAP, которые включают проверку прочности конструкции, эффективности удерживающих систем, травмоопасности передней части автомобиля при наезде на пешехода, а также эффективности систем ассистирования водителю, Mitsubishi Express не набрал ни одной звезды. Всего за краш-тесты можно получить пять звезд.

Эксперты выяснили, что фургон не имеет креплений Isofix, индикаторов непристегнутых ремней, и, главное, систем ассистирования водителю, например, автоматического торможения.

При этом автомобиль продемонстрировал хорошую прочность кузова, а также удовлетворительную работу удерживающих систем, за исключением подголовников сидений, плохо защищающих от травм шеи.

В итоге автомобиль получил самый низкий рейтинг за всю истории испытаний в Австралии, которая насчитывает 28 лет. Безопасность взрослых пассажиров оценили всего в 55%. Защита пешеходов составляет 40%, отмечает Runews24.