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Определено худшее авто за за всю историю краш-тестов 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Определено худшее авто за за всю историю краш-тестов
Фото: РИА Новости
Фургон Mitsubishi Express получил самый низкий результат за всю историю проведения краш-тестов австралийской организацией ANCAP. Об этом пишет «Российская газета».
В ходе проведения испытаний по регламенту EuroNCAP, которые включают проверку прочности конструкции, эффективности удерживающих систем, травмоопасности передней части автомобиля при наезде на пешехода, а также эффективности систем ассистирования водителю, Mitsubishi Express не набрал ни одной звезды. Всего за краш-тесты можно получить пять звезд.
Эксперты выяснили, что фургон не имеет креплений Isofix, индикаторов непристегнутых ремней, и, главное, систем ассистирования водителю, например, автоматического торможения.
При этом автомобиль продемонстрировал хорошую прочность кузова, а также удовлетворительную работу удерживающих систем, за исключением подголовников сидений, плохо защищающих от травм шеи.
В итоге автомобиль получил самый низкий рейтинг за всю истории испытаний в Австралии, которая насчитывает 28 лет. Безопасность взрослых пассажиров оценили всего в 55%. Защита пешеходов составляет 40%, отмечает Runews24.
«Рамблер» писал, что ранее специалисты Европейского комитета по проведению независимых краштестов (EuroNCAP) назвали марку и модель автомобиля, который почти на 100% отвечает всем современным требованиям безопасности. Так в 2018 и 2019 годах самым безопасным автомобилем был признан Mazda CX-30. Проведенные тесты позволили поставить модели пять звезд рейтинга из пяти возможных.
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Автоновости , Бортжурнал , Mazda , Mitsubishi , "Российская газета"
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