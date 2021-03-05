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Jeep готов отказаться от названия Cherokee из-за индейцев 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Глава корпорации Stellantis Карлос Таварес заявил о готовности поменять название популярным моделям Jeep из-за недовольства индейцев чероки. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Ранее вождь чероки Чак Хоскин-младший заявил, что использование названия их племени в наименованиях популярных моделей Jeep не является честью. Он призвал корпорации и спортивные команды отказаться от названий коренных народов Америки.
По словам Тавареса, сейчас компания ведет диалог с индейцами по поводу использования Cherokee в одних из самых популярных моделей Jeep.
Пока никаких решений по этому вопросу не принято, но компания готова пойти на любые шаги, пояснил глава корпорации Stellantis.

«На данном этапе я не знаю, есть ли реальная проблема. Но если она есть, что ж, конечно, мы ее решим», — заверил он.

Как сообщал «Рамблер», ранее смерть афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией в городе Миннеаполисе привела к массовым акциям протеста в США против расизма.
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Автоновости , Бортжурнал , Видео , Jeep , Джордж Флойд , Wall Street Journal
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