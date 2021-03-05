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В Госдуме предложили расширить ОСАГО на сосульки и ямы 

Алиса Селезнёва 1 час назад
В Госдуме предложили расширить ОСАГО на сосульки и ямы
Фото: РИА Новости
Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Ярослав Нилов выступили с инициативой распространить действия полиса ОСАГО на повреждения автомобилей по вине коммунальщиков и дорожных служб. Об этом пишет газета «Известия».
Парламентарии отметили, что машины нередко получают повреждения из-за халатности работников коммунальных и дорожных служб. На них падают сосульки, деревья, автомобили попадают в ямы на дорогах. При этом автовладельцы выигрывают дела о компенсации в суде, но на это уходит много времени.

«Полагаем, для разрешения таких конфликтных ситуаций необходимо обеспечить дополнительные механизмы защиты добросовестных владельцев транспортных средств, имеющих действующий полис ОСАГО, получивших повреждение в результате действия/бездействия установленной в законном порядке виновной стороны» — заявили депутаты в обращении к руководству ЦБ и Российского союза автостраховщиков.

При этом в Центробанке обратили внимание на то, что расширение перечня страховых случаев может привести к росту стоимости услуг. А саму инициативу назвали близкой к КАСКО.

«С нашей точки зрения, это точно не первостепенный вопрос по развитию ОСАГО, который следует рассматривать. Поэтому мы не поддерживаем эту инициативу», — пояснили в пресс-службе Банка России.

Автостраховщики также выступили против предложения депутатов Госдумы, напомнив, что городские службы не являются участниками дорожного движения.
«Рамблер» писал, что ранее у российских автомобилистов возникли проблемы с оформлением полисов ОСАГО из-за сбоев в работе Единой автоматизированной системы технического осмотра.
Видео дня. Toyota отзовёт в РФ 3.5 тысячи автомобилей
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Автоновости , Бортжурнал , Игорь Лебедев , Ярослав Нилов , Госдума , Центральный банк России , газета "Известия"
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