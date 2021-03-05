Большегрузам ограничили перемещение по МКАД 

«С 5 апреля грузовики больше 3,5 тонны двигаться транзитом смогут только по ЦКАД и бетонкам А-107 и А-108. Для тех, у кого есть пропуск, ничего не изменится. Также изменения не затронут водителей пикапов, зарегистрированных в качестве легкового автомобиля (категория М-1), — пропуска им не нужны», — говорится в Telegram-канале ведомства.