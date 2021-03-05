В Москве подорожает эвакуация автомобилей-нарушителей

В Москве с 5 апреля изменится стоимость эвакуации и хранения на спецстоянках автомобилей, припаркованных с нарушением правил. Об этом сообщили в дептрансе.

В департаменте объяснили, что тарифы пересмотрели с учетом затрат города на эвакуацию, куда входят стоимость топлива, зарплата водителям и техникам, средства на ремонт и обслуживание эвакуаторов.

«Изменения не касаются тех, кто паркуется по правилам. А тем водителям, чьи автомобили все-таки попали на спецстоянку, мы идем навстречу и устанавливаем более низкие тарифы, чем реальная стоимость эвакуации — при условии, что эвакуация будет оплачена вовремя», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что затраты Москвы на эвакуацию легкового автомобиля с мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил составляют 9130 рублей.

При этом водители, которые оплатят эвакуацию в течение 60 дней с момента получения машины со спецстоянки, потратят всего 6450 рублей. По данным сайта «Московского паркинга», сейчас эта процедура стоит 5 595 рублей.

Если водители оплатят эвакуацию еще до получения машины, их затраты с учетом дополнительной 25%-ой скидки составят лишь 4837 рублей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», столичный департамент транспорта выступил с инициативой снизить порог разрешенной скорости в Москве до 50 км/ч вместо сегодняшних 60 км/ч. Эксперты дептранса отметили, что «снижение скорости в городах — мировой тренд». Таким образом, можно не только уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу, но главное — повысить уровень безопасности и снизить количество ДТП.