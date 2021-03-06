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Юрист объяснил, когда приставы могут забрать машину за чужие долги 

Вечерняя Москва и ещё 6 1 час назад
Юрист объяснил, когда машину могут конфисковать
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Служба судебных приставов может конфисковать автомобиль за долги предыдущего владельца, однако лишь в определенных ситуациях. Об этом в субботу, 6 марта, рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Иван Денисов.
Эксперт пояснил, что при наличии долгов у владельца автомобиля на его имущество, в том числе и на автомобиль, может быть наложен арест. Это подразумевает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости — ограничение права пользования имуществом или изъятие имущества.
Однако если долги числятся за предыдущим хозяином машины, забрать ее могут лишь тех случаев, когда арест на автомобиль был наложен до заключения договора купли-продажи с новым хозяином, либо он не переоформил ее на себя в ГИБДД в соответствии с требованиями законодательства.
В связи с этим юрист рекомендует перед сделкой выяснить, не наложен ли на машину арест, через ГИБДД или базу данных службы судебных приставов.

— Если на машину наложен арест, то сделка купли-продажи является незаконной и новый владелец не сможет зарегистрировать автомобиль в ГИБДД на свое имя, — рассказал Денисов агентству «Прайм».

Ранее юрист назвал россиянам запрещенные темы для разговора с банком.
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Автоновости , ГИБДД
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