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Определена опасная ошибка при парковке автомобиля 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Определена опасная ошибка при парковке автомобиля
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Во время перепадов температуры крайне опасно оставлять автомобиль, припаркованным на ночь в луже. Если вода замёрзнет, уехать утром с парковки окажется крайне непросто. Об этом водителей предупреждает портал «Автовзгляд».
Авторы материала отмечают, что если лужа окажется достаточно глубокой, то вода может достать до тормозных механизмов и заморозить колодки. И если при этом одно колесо останется на укатанном снегу, то оно начнёт буксовать и раскапывать снег до льда, в то время как оказавшееся в луже и замёрзшее авто просто не тронется с места.
В наиболее сложных случаях лёд придётся колоть лопатой или ломом, а также просить других автолюбителей вытянуть машину тросом.
Кроме того, в подобной ситуации может полностью заклинить задние барабанные тормоза. Это произойдёт, если в попытке выехать из замёрзшей лужи одна из колодок сорвётся с креплений и заклинит весь барабан, который придётся полностью перебирать.
Также авторы напоминают, что длительные попытки вызволить примёрзший автомобиль могут привести к проблемам со сцеплением на механической коробке передач, а на автомобилях с вариатором — к порче ремня.
Ранее NEWS.ru писал, что с 5 апреля 2021 года на 193 московских улицах, загрузка которых выше 95%, поднимут тарифы на парковку.
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Автоновости , АвтоВзгляд
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