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Эксперты рассказали, машину какого цвета можно выгодно продать 

Прайм 2 часа назад
Эксперт назвал белые машины самыми популярными в России
Фото: РИА Новости
Если рассматривать вопрос, какого цвета автомобиль купить, чтобы потом его было легко продать, то общий ответ будет простой. Найти покупателей для авто белого цвета проще, а вот редкие и особые цвета машин, вроде "хамелеонов", продавать сложнее, рассказал агентству "Прайм" директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.
По статистике, самый популярный цвет автомобилей в России — белый. Согласно отчету производителя автомобильных лаков и красок Axalta, 33% автомобилей в России белого цвета, 16% — серого, 13% — серебристого, 12% — черного и 11% — бежевого/коричневого. На эти цвета приходится 85% всех автомобилей.

"Естественно, продать автомобиль белого цвета будет проще, потому что такой цвет будут рассматривать как минимум треть потенциальных покупателей. А вот если вы купили себе зеленую машину, то им заинтересуются лишь 2%", — отмечает специалист.

То есть, чтобы продать такой автомобиль за те же деньги, вам придется ждать своего покупателя дольше или же, чтобы ускорить продажу, надо будет делать скидку, которая за "неудачный" цвет может доходить до 15% от цены аналогичных авто ходовых цветов.
В свою очередь, директор по маркетингу АГ "Авилон" Андрей Каменский указывает что при выборе автомобиля покупатель в первую очередь обращает внимание на бренд (у многих марок есть свои преданные поклонники), комплектацию, техническое состояние (если это автомобиль с пробегом), сочетание цена-качество.

"Цвет кузова тоже важен для водителя — это еще один способ выделиться из толпы, но нельзя сказать, что он всегда играет ключевую роль в выборе той или иной модели", — говорит он.

В прошлом году клиенты компании отдавали предпочтение машинам черного цвета (свыше 30% покупателей), белого (свыше 27%) и темно-синего цвета. Хорошим спросом пользовались также серый и серебристый цвета.
Привлекают внимание автовладельцев и яркие расцветки — чаще красный и зеленый.

"В то же время, свои тренды прослеживаются внутри каждой марки. В 2020 году большая часть автомобилей брендов Hyundai, Volkswagen и Mitsubishi были реализованы в белом цвете. В массовом сегменте машины черного цвета выбирали реже. При этом среди поклонников премиум-автомобилей фиксировали высокий спрос на классический черный — по таким брендам, как Cadillac, Chevrolet, Audi, Jaguar Land Rover, Volvo", — резюмировал эксперт.

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Комментарии
Автоновости , Hyundai , Volvo , Jaguar , Audi , Chevrolet , Cadillac , Volkswagen , Rover , Mitsubishi , Land Rover , Александр Груздев , Авилон
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