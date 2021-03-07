Эксперт назвал белые машины самыми популярными в России

Если рассматривать вопрос, какого цвета автомобиль купить, чтобы потом его было легко продать, то общий ответ будет простой. Найти покупателей для авто белого цвета проще, а вот редкие и особые цвета машин, вроде "хамелеонов", продавать сложнее, рассказал агентству "Прайм" директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев

По статистике, самый популярный цвет автомобилей в России — белый. Согласно отчету производителя автомобильных лаков и красок Axalta, 33% автомобилей в России белого цвета, 16% — серого, 13% — серебристого, 12% — черного и 11% — бежевого/коричневого. На эти цвета приходится 85% всех автомобилей.

"Естественно, продать автомобиль белого цвета будет проще, потому что такой цвет будут рассматривать как минимум треть потенциальных покупателей. А вот если вы купили себе зеленую машину, то им заинтересуются лишь 2%", — отмечает специалист.

То есть, чтобы продать такой автомобиль за те же деньги , вам придется ждать своего покупателя дольше или же, чтобы ускорить продажу, надо будет делать скидку, которая за "неудачный" цвет может доходить до 15% от цены аналогичных авто ходовых цветов.

В свою очередь, директор по маркетингу АГ "Авилон" Андрей Каменский указывает что при выборе автомобиля покупатель в первую очередь обращает внимание на бренд (у многих марок есть свои преданные поклонники), комплектацию, техническое состояние (если это автомобиль с пробегом), сочетание цена-качество.

"Цвет кузова тоже важен для водителя — это еще один способ выделиться из толпы, но нельзя сказать, что он всегда играет ключевую роль в выборе той или иной модели", — говорит он.

В прошлом году клиенты компании отдавали предпочтение машинам черного цвета (свыше 30% покупателей), белого (свыше 27%) и темно-синего цвета. Хорошим спросом пользовались также серый и серебристый цвета.

Привлекают внимание автовладельцев и яркие расцветки — чаще красный и зеленый.