Украинская армия захотела избавиться от советских УАЗ

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Министерство обороны Украины хочет заменить устаревшие советские автомобили УАЗ , которые до сих пор массово служат Вооруженным силам страны, однако пока альтернативы в стране просто нет.

В связи со сложившейся ситуацией ведомство объявило конкурс на создание нового легкового авто повышенной проходимости, сообщил украинский «24 канал». Также стало известно, что ВСУ получило пять отремонтированных танков Т-72, которые были немного модернизированы «для улучшения характеристик».

Среди другой обновлённой военной техники оказались и операторы береговой версии наземного противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун». Они начали осваивать новую систему ситуационной осведомленности.

Украинская система разрабатывалась совместно со специалистами НАТО и имеет совместимость со схожими системами стран НАТО, — отметило издание.