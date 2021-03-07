Ещё
Далее:
Читайте также:

Названа стоимость единственного в США ВАЗ-2110 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Названа стоимость единственного в США ВАЗ-2110
Фото: dfwcarsandtrucks.net
Российский автомобиль ВАЗ-2110 2001 года выпуска выставил на продажу американский автодилер DFW Cars&Trucks. Стоимость автомобиля составляет 10 950 долларов, это порядка 815 тысяч рублей.
20-летний седан в настоящее время находится в Техасе. Как утверждают в автосалоне, это единственный экземпляр модели на территории США. По информации продавца, пробег автомобиля составляет 15 000 километров, машина находится в отличном состоянии, готова к эксплуатации, а в салоне «пахнет новой Lada».
Однако с автомобилем владелец готов предоставить только документ о купле-продаже. Разрешение на использование транспортного средства на территории США отсутствует. По словам дилера, возможно, «получится получить документ».
По информации журнала Drive, проблемы с бумагами связаны с большими ограничениями, налагаемыми на ввоз в Штаты автомобилей иностранного производства возрастом менее 25 лет. Также издание отмечает высокую цену образца российского автопрома: за такие деньги можно купить «респектабельный Volkswagen Golf GTI или чертовски много Toyota Avalon».
Ранее эксперт назвал самый выгодный цвет машины. Об этом писал NEWS.ru.
Видео дня. Минпромторг обновил список моделей машин, которые попадают под налог на роскошь
News.ru: последние новости
Определена опасная ошибка при парковке автомобиля Определена опасная ошибка при парковке автомобиля Сосульки и ямы предложили подвести под ОСАГО Сосульки и ямы предложили подвести под ОСАГО Как ответить Штатам наиболее зеркально Как ответить Штатам наиболее зеркально
Комментарии
Автоновости , Volkswagen Golf , Toyota Avalon , Lada , Toyota , Volkswagen
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с места ДТП автобуса с людьми в Челябинске
00:50
Видео с места ДТП автобуса с людьми в Челябинске
ДТП
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
02:12
Пьяный сын депутата сбил людей и попал на видео
ДТП
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
00:17
ДТП со снегоуборочной машиной произошло во Внуково
ДТП
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
00:40
Видео с места ДТП с поездом и грузовиком в Техасе
ДТП
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
00:40
Массовое ДТП из 11 авто в Башкирии сняли на видео
ДТП
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
00:35
Видео с места ДТП с микроавтобусом в Кызыле
ДТП
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
01:01
Видео с места смертельного ДТП самосвала в Москве
ДТП
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
01:04
«Русский Land Cruiser» создут на базе броневика
Автоновости
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
00:21
Видео с места ДТП с автобусом в Иркутской области
ДТП
Авария фуры в Калужской области попала на видео
00:56
Авария фуры в Калужской области попала на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение