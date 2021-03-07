Названа стоимость единственного в США ВАЗ-2110 

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Российский автомобиль ВАЗ-2110 2001 года выпуска выставил на продажу американский автодилер DFW Cars&Trucks. Стоимость автомобиля составляет 10 950 долларов, это порядка 815 тысяч рублей.

20-летний седан в настоящее время находится в Техасе. Как утверждают в автосалоне, это единственный экземпляр модели на территории США. По информации продавца, пробег автомобиля составляет 15 000 километров, машина находится в отличном состоянии, готова к эксплуатации, а в салоне «пахнет новой Lada ».

Однако с автомобилем владелец готов предоставить только документ о купле-продаже. Разрешение на использование транспортного средства на территории США отсутствует. По словам дилера, возможно, «получится получить документ».

По информации журнала Drive, проблемы с бумагами связаны с большими ограничениями, налагаемыми на ввоз в Штаты автомобилей иностранного производства возрастом менее 25 лет. Также издание отмечает высокую цену образца российского автопрома: за такие деньги можно купить «респектабельный Volkswagen Golf GTI или чертовски много Toyota Avalon ».

Ранее эксперт назвал самый выгодный цвет машины. Об этом писал NEWS.ru.