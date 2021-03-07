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Названа дата появления Haval H9 у российских автодилеров 

Майк Габриелян 2 часа назад
Названа дата появления Haval H9 у автодилеров в России
Фото: Twitter
Китайцы представили на российском авторынке модернизированный внедорожник Haval H9. В марте машина появится у дилеров. Об этом сообщает издание SpeedMe.
Рестайлинговый внедорожник будет стоить от 2620000 до 2990000 рублей.
Он оснащен функцией принудительной блокировки переднего межколесного дифференциала. Модернизирован салон, появилась новая мультимедийная системой с 9-дюймовым экраном и цифровая приборная панель. Есть электроусилитель.
Комплектация Elite предусматривает функцию предупреждения об открытой двери и о наезде машины сзади.
Также Haval H9 укомплектован бензиновым турбомотором меньшей мощности. В сборке используется бензиновая "турбочетверка" 2.0 T-GDI. Она отвечает эко-стандарту «Евро-6», но производительность понижена с 245 до 218 л. с. Дорогие комплектации имеют автоматическое распознавание дорожных знаков и управление дальним светом, круиз-контролем и электронной системой Tank run.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в России назвали внедорожники с наибольшим клиренсом.
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Автоновости
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